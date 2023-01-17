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الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. عمر خيرت في أول لقاءاته بجمهور الأوبرا بالعام الجديد

عمر خيرت
عمر خيرت
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يحيي اليوم الثلاثاء الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقين على مدار يوميين متتالين، في أول لقاءاته بجمهوره بالأوبرا في العام الجديد، ويصاحبه بها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي.

جدير بالذكر، أن عمر خيرت يتجدد لقاؤه الشهري بجمهوره على مدار يومين من كل شهر؛ حيث يحيي حفلين متتاليين في إطار رسالته الموسيقية التي يمتع بها جمهوره.

يقدم خيرت بحفله مجموعة من أعماله الموسيقية الشهيرة منها: في هويد الليل، الخواجة عبدالقادر، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، البخيل وأنا، قضية عم أحمد،عارفة وغيرها.

الفنان عمر خيرت أوركسترا الأوبرا