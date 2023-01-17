اليوم.. عمر خيرت في أول لقاءاته بجمهور الأوبرا بالعام الجديد

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:55 ص

يحيي اليوم الثلاثاء الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقين على مدار يوميين متتالين، في أول لقاءاته بجمهوره بالأوبرا في العام الجديد، ويصاحبه بها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي.

جدير بالذكر، أن عمر خيرت يتجدد لقاؤه الشهري بجمهوره على مدار يومين من كل شهر؛ حيث يحيي حفلين متتاليين في إطار رسالته الموسيقية التي يمتع بها جمهوره.

يقدم خيرت بحفله مجموعة من أعماله الموسيقية الشهيرة منها: في هويد الليل، الخواجة عبدالقادر، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، البخيل وأنا، قضية عم أحمد،عارفة وغيرها.