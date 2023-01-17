اليوم.. قطع المياه 4 ساعات بميت غمر

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:10 ص

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، قطع المياه، اليوم الثلاثاء، لمدة 3 ساعات، للصيانة الدورية وغسيل الشبكة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه.

ولفت بيان، أصدرته الشركة، يوم الإثنين، إلى أنه سيتم عمل غسيل لشبكات مياه مدينة ميت غمر ودقادوس، من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.

وناشد البيان، المواطنين والمصالح الحكومية تخزين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب في فترة أعمال الغسيل، لضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا.