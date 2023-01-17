اليوم.. قمة ثلاثية في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:00 ص

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، بمشاركة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، سعيا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى القاهرة يوم الإثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وتستهدف القمة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى للعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح.

وأكد السفير الفلسطيني أن دولة فلسطين تتمسك بخيار بناء السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن القمة تُعد تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتأتي في سياق بلورة رؤية واستراتيجية عربية للانطلاق إلى المجتمع الدولي لخلق جبهة دولية عريضة مساندة للقضية الفلسطينية.

وتأتي القمة في ظل تطورات تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد عودة بنيامين نتنياهو، لرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يُنظر إليها على أنها أكثر تطرفا من غيرها.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد حذر في نهاية ديسمبر الماضي، من بوادر انتفاضة ثالثة في فلسطين، مؤكدا أنها قد تقود إلى انهيار كامل لن يكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين، مؤكدا أن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة.

وبحث الملك عبدالله، أمس الإثنين، مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك، القضية الفلسطينية من بين أمور أخرى، وأكد الملك ضرورة إعادة تحريك عملية السلام كأولوية دولية، وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

وذكر السفير الفلسطيني، أن مصر والأردن توليان اهتماما كبيرا للتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وما قامت به من إجراءات تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته.