اليوم.. انطلاق الدورة الـ 27 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:20 ص

تنطلق فعاليات الدورة السابعة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 والذى تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يشارك في الدورة الـ27 عشرة فنانين مصريين وأجانب، وهم بيدرو جوردان من إسبانيا، الفنان جوسيبى سبيتو من إيطاليا، لوران مورا من فرنسا، على عزت من السودان، والفنان الهندى نيراج اهيروار، ومن مصر الفنان الكبير الدكتور عبد العزيز صعب، الفنان أحمد بسيوني، الفنانة سمر مجدي، الفنان على سالم، والفنانة وئام عمر.

ومن شباب الورشة يشارك الفنانين: ريم الحفناوي، تسنيم ركابى، تسبيح محمد، شاهيناز مجدي، برجوا حنا، مايكل عادل، حازم الشناوي، وعبد الرحمن محفوظ.

يُعد سيمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان العالمى الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير، ويتولى إدارة السيمبوزيوم هذا العام الفنان ناثان دوس قوميسرا عاما.