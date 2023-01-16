كريمة مختار.. فنانة ظلمها دور "الأم"

الإثنين 16/يناير/2023 - 11:26 م

بملامحها البسيطة وعفويتها المفرطة، استطاعت الفنانة الراحلة كريمة مختار، أن تلمس وترًا داخل وجدان كل من شاهدها على الشاشة، فهى كانت الأقرب دومًا لقلوب الملايين منذ ظهورها الأول في منتصف الستينيات حينما قدمت دور الأم الذي ظل يلازمها طوال تاريخها الفني الطويل بأكثر من 230 عملًا تنوع ما بين المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون.

ولدت عطيات محمد البدري (كريمة مختار)، عام 1934، وحازت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي من خلال العمل في برنامج إذاعي شهير للأطفال بعنوان "بابا شارو" أتاح لها فرصة العمل في الإذاعة لعدة سنوات.

كريمة مختار وزوجها نور الدمرداش

لكنها لم تتمكن من العمل سوى خلف ميكرفون الإذاعة لأكثر من عقد بسبب عدم رغبة أسرتها في العمل أمام كاميرا السينما. وبعد زواجها من المخرج نور الدمرداش، استطاعت أن تحرر من السلطة الأبوية التي حالت بين خروج تلك الموهبة للنور. لتسجل ظهورها الأول في السينما عام 1965، من خلال فيلم “المستحيل” للمخرج حسين كمال، ولعبت خلاله دور أمينة زوجة حلمي الذي لعبه الفنان كمال الشناوي.

كريمة مختار من فيلم نحن لا نزرع الشوك

ورغم صغر سنها الذي لم يتجاوز وقتها 33 عامًا، قدمت مختار في فيلم من إخراج زوجها “ثمن الحرية” إنتاج 1967، دور الأم، ودارت أحداثه في فترة الاحتلال الإنجليزي وإبراز دور الفدائيين في مقاومة الاستعمار؛ لتنحصر أدوارها التمثيلية في أدوار الأم طوال عقود طويلة مقبلة.

كريمة مختار من فيلم الحفيد

قدمت مختار مجموعة من أهم أدوارها خلال فترة السبعينيات، ولكن هناك محطتين اتسعت خلالهما شهرة وجماهيرية كريمة مختار، وهما: فيلم “الحفيد” إنتاج 1975، ومسرحية “العيال كبرت” إنتاج 1979، وجسدت في كلا العملين دور الأم زينب. لكنها لم تكن الخيار الأول في كل منهما، حيث جاءت كريمة مختار بديلة للفنانة إحسان القلعاوي في فيلم “الحفيد”، كما حلت بديلة للفنانة نبيلة السيد في مسرحية “العيال كبرت”.

كريمة مختار من مسلسل يتربى في عزو

في عام 2007، شاركت كريمة مختار في بطولة مسلسل “يتربى في عزو”، ولعبت واحدًا من أشهر أدوارها “ماما نونا”، اللقب الذي لازمها منذ إطلاق المسلسل وحتى وفاتها، بسبب إجادتها للدور وتعلقه في ذهن المشاهدين الذين وجدوا في نونا مثالًا للأم المصرية.

من فيلم ساعة ونص

وفي عام 2012، قدمت مختار دورًا آخر في فيلم “ساعة ونص” حظى بإعجاب الجمهور، وقبل رحيلها بثلاثة أعوام قدمت أخر أدوارها في مسلسل “المرافعة”، وهو الحاجة بركة. وتغادر كريمة مختار عالمنا في 12 يناير 2017، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة.