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الإثنين 16 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق

البوابة نيوز
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، الذي وافته المَنيَّة اليوم.

وتوجَّه عبدالرحيم علي بالعزاء إلى أسرة اللواء منصور العيسوي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويُكرم نزله، ويُوسع مدخله، ويبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتُوفي اليوم الإثنين اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق بعد صراع طويل مع المرض.

وفاه اللواء منصور العيسوي جنازه اللواء منصور العيسوي الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي