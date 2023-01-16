القاهرة الإخبارية تكشف 3 أسباب وراء استقالة وزيرة الدفاع الألمانية.. فيديو

الإثنين 16/يناير/2023 - 05:15 م

قال عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن الساعات القليلة المقبلة تشهد إعلان المستشار الألماني أولاف سولتش موافقته على قرار استقالة وزيرة الدفاع "كريستينه لامبريشت".

وأضاف "مرزوق" في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك 3 أسباب رئيسية دفعت وزيرة الدفاع للتقدم باستقالتها، أولها رفض المعارضة الألمانية اصطحاب الوزيرة ابنها البالغ من العمر 21 عامًا أثناء تواجدها في رحلة عمل ونقله على متن طائرة هليكوبتر خاصة بـ"الجيش الألماني" لأمر شخصي.

أحد الأسباب التي كشف عنها مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه في شهر يناير من العام الماضي 2022 قبل بداية الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، طلبت "كييف" من ألمانيا دعمها بمزيد من الأسلحة من أجل الدفاع عن أراضيها، إلّا أن وزيرة الدفاع أرسلت 5 آلاف خوذة فقط، وهو ما دفع البرلمان الألماني إلى الاعتراض عليها،

وأشار إلى أن الجيش الألماني حصل على صفقة مدرعات "البومة"، واكتشف بعدها أن أغلب الآليات العسكرية تعاني من مشكلات فنية كبيرة. وقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت استقالتها من منصبها، اليوم الإثنين، إثر تقاعسها في أداء مهامها.