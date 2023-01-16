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الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر ويسعى فييرا المدير الفني لفريق الزمالك لاستغلال مباراة اليوم للخروج من أزمة سوء النتائج في بطولة الدوري العام وابتعاده عن منافسه الأهلي بفارق خمس نقاط بينما يسعى بيراميدز لمواصلة المشوار للبحث عن لقب في ظل تواجد عدد كبير من النجوم بين صفوف الفريق.

مشاهدة بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس مصر ومن المتوقع أن يخوض فييرا المباراة بتشكيل مكون من تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 

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