بسبب القروض.. نائب يطالب بمحاسبة رئيس الوزراء أمام البرلمان ويتهم الحكومة بالفشل

الإثنين 16/يناير/2023 - 03:25 م

رفض النائب عبدالمنعم إمام، الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي «برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي»، بمبلغ لا يتعد 271 مليون دولار أمريكي، مطالبا بمحاسبة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي واستدعائه أمام البرلمان .

وأكد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصطلح الأمية تغير فى العالم كله، ولم يعد أمية قراءة وتكنولوجيا ولكنها أمية فكر، وهو ما تعاني منه الحكومة الحالية، التي عقدت 224 اجتماعا، ولكنها لم تنعقد الأسبوع الماضي فى ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة وهو ما لاقي استغراب من المواطنيين فى وجود ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار .

وتابع النائب : الحكومة بدل ما تطلع تتحدث مع الناس تبعد عن الشارع ورئيس الوزراء يتحدث فى جولة عن تحمل الحكومة ودعمها أسعار الكهرباء وهو خطاب عكس ما يريده الشارع ".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية هى دائنة لا تنتهي من الفشل، وأتت للمجلس لاعلان برنامجها من 4 سنوات تحت عنوان مصر تنطلق والشعب كله رأى انطلاقها، مشددا على ضرورة محاسبة رئيس الوزراء أمام البرلمان باعتباره مسئول عن الاستثمار فى مصر بقرار من رئيس الجمهورية قائلا : “يجب أن يحاسب كوزير في الحكومة مسئول عن حقيبة وزارة الاستثمار” .