أسعار الدولار اليوم الاثنين 16 يناير 2023

الإثنين 16/يناير/2023 - 09:51 ص

استقرت أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 2023/1/16 وسط اعتماد نظام مرن لسعر الصرف يسمح للدولار بالارتفاع والمراجعة على مدار اليوم وفقا للعرض والطلب.



أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين



بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

سجل اليوم سعر الدولارمقابل الجنيه 29.65 جنيه للشراء و29.75 جنيه للبيع

بنك القاهرة

سجل سعرالدولارمقابل الجنيه 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولارمقابل الجنيه 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع

بنك مصر

سجل سعر الدولارمقابل الجنيه 29.60 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع

البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 29.60 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع

طرح أذون خزانة بـ 34 مليار جنيه



وطرح البنك المركزي المصري، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

أوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21 مليارًا لأجل 273 يومًا.