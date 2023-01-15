البوابة نيوز تحصد المركز الثالث في استطلاع لمركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة حول تغطية قمة المناخ

الأحد 15/يناير/2023 - 08:48 م

يعقد مركز بحوث الرأي العام مؤتمرًا صحفيًا بمقره الرئيسي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة غدًا الإثنين؛ وذلك لعرض نتائج استطلاع رأي حول رصد دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ في مصر COP 27 EGYPT، الذي عُقِد خلال شهر نوفمبر من عام 2022 في مدينة شرم الشيخ.

تم تطبيق الاستطلاع على عيِّنة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 فيما فوق، وذلك في الفترة من 17 نوفمبر - 19 ديسمبر 2022.

وبرز موقع "البوابة نيوز" في المرتبة الثالثة كأكثر المواقع التي يعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ.

ويحضر فريق التغطية الإخبارية لمؤتمر قمة المناخ غدًا لتكريمه من قبل مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذة الدكتور حنان جنيد عميد الكلية والأستاذة الدكتور سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام، ويهدف المركز إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمجتمع المصري وقياس اتجاهات الرأي العام نحو القضايا الحيوية الراهنة والعمل على تبادل الآراء العلمية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة وتطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية في مجال الرأي العام.

وتحضر التكريم لتسلم الجائزة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير وعدد من الزملاء الصحفيين بالبوابة نيوز.