بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والمغرب في كأس العالم لكرة اليد

الأحد 15/يناير/2023 - 05:21 م

تقدم البوابة نيوز لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر الأول لكرة اليد ضد نظيره المغرب في المباراة الثانية للفراعنة ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبا خلال الفترة من 11 يناير وحتى 29 من الشهر الجاري.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق إنتصار عريض على منتخب كرواتيا القوي في أولى مباريات الفراعنة في كأس العالم ليتصدر المجموعة السابعة التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وأمريكا والمغرب ويسعى الفراعنة في مباراة اليوم والتي تنقل بث مباشر لاستمرار الانتصارات في طريق المنافسة على كأس العالم لكرة اليد.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد المغرب في كأس العالم لكرة اليد

وتنطلق المباراة في السابعة من مساء اليوم الأحد وتذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس بين منتخب مصر والمغرب وتذاع بث مباشر ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين بعدما حقق الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/22 في المباراة الأولى ويسعى للمنافسة على لقب المونديال العالمي أو على الأقل تحقيق مركز أفضل من الرابع الذي حققه في منافسات كأس العالم لكرة اليد في فرنسا عام ٢٠٠١ في ظل امتلاكه للاعبين على مستوى كبير.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد المغرب في كأس العالم لكرة اليد