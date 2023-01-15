الدورى الإسباني.. جريزمان وكوريا يقودان أتلتيكو مدريد أمام ألميريا

الأحد 15/يناير/2023 - 04:51 م

أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق اتلتيكو مدريد، تشكي لفريقه الذى يواجه به نظيره ألميريا، وذلك بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: ماركوس لورنتي، كوكي، جيفري كوندوجبيا، ثوماس ليمار.

خط الهجوم: انطوان جريزمان، أنخيل كوريا.



ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق ألميريا فى المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة.