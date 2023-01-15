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الأحد 15 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الدورى الإسباني.. جريزمان وكوريا يقودان أتلتيكو مدريد أمام ألميريا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق اتلتيكو مدريد، تشكي لفريقه الذى يواجه به نظيره ألميريا، وذلك بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا.
خط الوسط: ماركوس لورنتي، كوكي، جيفري كوندوجبيا، ثوماس ليمار.
خط الهجوم: انطوان جريزمان، أنخيل كوريا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق ألميريا فى المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة.

الدوري الإسباني دييجو سيميوني ريد الميريا