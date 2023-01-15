أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق اتلتيكو مدريد، تشكي لفريقه الذى يواجه به نظيره ألميريا، وذلك بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا.
خط الوسط: ماركوس لورنتي، كوكي، جيفري كوندوجبيا، ثوماس ليمار.
خط الهجوم: انطوان جريزمان، أنخيل كوريا.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق ألميريا فى المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة.
الدورى الإسباني.. جريزمان وكوريا يقودان أتلتيكو مدريد أمام ألميريا
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق اتلتيكو مدريد، تشكي لفريقه الذى يواجه به نظيره ألميريا، وذلك بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.
أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق اتلتيكو مدريد، تشكي لفريقه الذى يواجه به نظيره ألميريا، وذلك بعد قليل على ملعب " ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.