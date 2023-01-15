كولر يدرس الدفع بالصفقات الجديدة أمام سموحة بكأس مصر

الأحد 15/يناير/2023 - 12:25 م

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على الدفع بالصفقات الجديدة بداية من مباراة سموحة، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري والتونسى محمد الضاوي كريستو صانع العاب النجم الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينوى كولر الاستعانة بالثلاثى الجديد لحل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق الأحمر وتسببت فى فقدان الأهلى نقطتين بالتعادل السلبى مع المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، فضلا عن احتياج الفريق لجهود الوافدين الجدد بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق وخطفت أبرز نجومه، مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير.

وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس باستاد برج العرب ‏بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستأنف الفريق تدرييباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره ، وكان فريق الأهلي قد خاض مرانه يوم السبت الماضي وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري مساء الجمعة، بعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص ‏من حالة الإجهاد العضلي.

ومن المقرر أن يبدأ المران بجلسة بين كولر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، مع اللاعبين للحديث عن مباراة سموحة وأبرز نقاط الضعف والقوى لدى الفريق السكندري.