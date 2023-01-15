أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023

الأحد 15/يناير/2023 - 09:42 ص

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 15 يناير 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 2,097 جنيه دون مصنعية ويصل إلى 2300 جنيها بالمصنعية والضريبة والدمغة التي تصل إلى 10 % لبعض المشغولات التي تحتاج مزيد من الجهد في صناعتها.

كما سجل سعر الجرام عيار 21-الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1,815 جنيه،

وسجل أيضًا سعر الجرام عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,556 جنيه للبيع.

كما سجّل جرام الذهب عيار 12- أقل الأعيرة نحو 1,037 جنيه للبيع، وعيار 14 سجّل 1,210 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 1,210 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 520 جنيهًا.

وعلي الصعيد العالمي، فقد شهد السعر استقرارًا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1920 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,920.13 دولار.