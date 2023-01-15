تعمل لمدة 20 سنة| علماء يطورون بطارية نووية بإمكانيات وكفاءة عالية

الأحد 15/يناير/2023 - 07:00 ص

طور علماء بجامعة روسية للبحوث التكنولوجية بطارية نووية صغيرة تعد بمثابة نموذج فريد للبطاريات النووية الصغيرة، وأصبحت قادرة على العمل 20 سنة.

وتبعا لاستخدام العلماء لـ"تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد" والتي استعملت لصنع عناصر هذه البطارية جعلتها أصغر بثلاث مرات مقارنة بالبطاريات النووية الصغيرة الأخرى من نفس الفئة، كما زادت من قدرة أدائها بمقدار 10 مرات أيضا، وجعلت كلفة إنتاجها أقل بـ 50%".

ومن جهته قال سيرغي ليغوتين، أحد العلماء المشاركين في تطوير البطارية المذكورة: "التصميم الفريد لهذه البطارية سيجعلها عالية الكفاءة، وسيقلل من اعتماد الأجهزة الإلكترونية على مصادر الطاقة الأخرى بنسبة 50% تقريبا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البطارية المذكورة ستكون متعددة الاستخدامات، وستستعمل كمصدر للطاقة في حالات الطوارئ في الأجهزة الإلكترونية التي تعمل في درجات حرارة يصعب على الإلكترونيات العادية العمل فيها، وفي الإلكترونيات المخصصة للعمل تحت الماء، أو الإلكترونيات المخصصة للعمل في المناطق الشديدة الارتفاع.