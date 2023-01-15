3 في واحد|«أبل» تبتكر شريحة جديدة متعددة الاستخدامات

الأحد 15/يناير/2023 - 07:31 ص

ابتكرت شركة "أبل" الأمريكية شريحة تعمل داخل الأجهزة الذكية، بمقدرتها أن تقوم بتشغيل الاتصال الخلوي والإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتقنية نقل البيانات "بلوتوث".

ومن المفترض أن تبدأ “أبل” استخدام الشريحة الجديدة داخل أجهزتها في عام 2025، وفقا لتقرير من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

ونتيجة لهذا الاختراع يمكن لشركة "أبل" الاستغناء عن الشريحة التي تستخدمها حاليا، من تطوير شركة "برودكوم"، التي تعد أحد أكبر مورديها.

شركة أبل الأمريكية

كما كشفت "بلومبرغ" الإعلامية عن جهود شركة "أبل" الحالية لتطوير أجهزة مودم خلوية خاصة بها، لكي تحل محل أجهزة شركة "كوالكوم"، في الوقت الذي أعلنت فيه الأخيرة أنها تتوقع الاستحواذ على "الغالبية العظمي" من أجهزة مودم شبكة "الجيل الخامس" لهواتف "آيفون" الصادرة خلال العام الحالي.

شريحة متعددة الاستخدامات



وتزعم "بلومبرغ" أن شركة "أبل" ستستخدم أجهزة المودم الخاصة بها "بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025".

وترجح أن "أبل" ستبدأ باستخدام مودمها المخصص في منتج واحد، ثم ستقوم بتعميمه بالكامل على كافة أجهزتها خلال 3 سنوات تقريبا.