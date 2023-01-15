اختراع جهاز إلكتروني لتشخيص حالة النباتات

الأحد 15/يناير/2023 - 05:13 ص

تم الكشف عن جهاز جديد يُساعد محبي تربية النباتات واقتنائها بالمنزل على "فهم لغة النبات ومعرفة احتياجاته" ومدى صحة النبات.

ويتميز هذا الجهاز الجديد والذي يعرف باسم "فلاور باور" وهو على شكل جزع شجرة يتم وضعه في التربة بجانب النبات. ويتولى هذا الجهاز مراقبة الظروف المحيطة بالنباتات وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى ري أو أسمدة أو إضاءة، وذلك حسبما ذكرت العربية «سكاي نيوز».

وجهاز "فلاور باور" يقوم بإرسال رسائل يتلقاها المستخدم عبر تطبيق خاص على هاتفه المحمول ويحدد من خلال هذه الرسائل أشكال العناية التي يحتاجها النبات.

والجزء الذي تم غرسه تحت الأرض يستطيع تحت الأرض تسجيل درجة حرارة التربة ومعدل الرطوبة بها كما يمكنه تحديد مدى احتياج النبات إلى أسمدة عن طريق قياس مدى توصيل التربة للكهرباء وكمية الأيونات الموجودة داخلها. ويحتوي النصف العلوي من الجهاز على وحدات استشعار لمعرفة درجة حرارة الهواء وكمية الإضاءة في المكان.

ويحتوي الجهاز على قواعد بيانات خاصة بـ700 نبات بحيث يستطيع تحديد الظروف المناسبة حسب طبيعة كل نبات.

ويمكن بسهولة حمل هذه الأداة، ونقلها من مكان إلى آخر، وهي عبارة عن جهاز محمول لقياس شدة الضوء، وبالتالي قياس صحة واستدامة النباتات، خصوصًا تلك التي تتعرض للتوتر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري والظواهر الجوية الشديدة.

يقول ويليام بيترو، أستاذ الكيمياء في جامعة يورك، والباحث المشارك بالدراسة: «نتائج هذا الجهاز يمكن أن تخبرنا عن رد فعل النباتات في ظل ظروف بيئية مختلفة، بما في ذلك الجفاف والحرارة والبرودة الشديدة أو الفيضانات، فهو يفعل ذلك بطريقة جديدة قوية تمكننا من دراسة هذه الظاهرة من انبعاث النباتات مباشرة في الحقل، وهو حساس للغاية بحيث يمكنه عد الفوتونات (جزيئات الضوء) المنبعثة من النباتات، وبالتالي يمكن أن يكون مفيدًا في قياس تأثيرات تغير المناخ بمرور الوقت على النباتات».

ولم تكن هذه الإمكانية التي يوفرها الجهاز متاحة قبل بضع سنوات، وفي المستقبل، يأمل الباحثون في تركيب هذا الجهاز على طائرة دون طيار حتى تتمكن من التحليق فوق الغابات المطيرة والحقول الزراعية، ما قد يساعد المزارعين على قياس صحة النباتات، ومعرفة كيف تتغير بمرور الوقت.

