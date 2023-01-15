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الأحد 15 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالرياض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 15 يناير 2023م (بتوقيت السعودية)، صوب ملعب الملك فهد بالرياض، الذي سيحتضن المباراة النهائية والقمة الكروية على كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد ومنافسه برشلونة في البطولة التي تقام للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة العربية السعودية، وبتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على فريق فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، وحجز برشلونة مقعده بذات الطريقة حين كسب فريق ريال بيتيس بنتيجة (4-2) يوم الخميس، ليتأكد بذلك إقامة الكلاسيكو الإسباني الكبير والمنتظر في الرياض.

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