اليوم.. جنايات المحلة تستكمل محاكمة قتلة يوسف ضحية الآيفون

الأحد 15/يناير/2023 - 06:51 ص

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبدالله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، محاكمة المتهمين " محمود. م"، و" علاء الدين م" بقتل الطفل يوسف مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف ناجي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الأيفون" بدائرة قسم أول المحلة في القضية رقم ٧٩٦٢ لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم ١١٤٦ لسنة 2022 كلي شرق طنطا بعد توجيه الاتهام لاثنين من أصدقائه بقيامهما بقتله، وذلك بحضور أسرة الطفل الضحية وأشقاؤه وزملاؤه بالمدرسة الثانوية التي كان يدرس بها قبل وفاته.

واستمعت المحكمة لأقوال أسرة المجني عليه ووالده ووالدته وزملاؤه بالمدرسة الثانوية الذين شاهدوا اللحظات الأخيرة قبل وفاة المجني عليه.

جدير بالذكر أن قرار الإحالة للمتهمين من قبل جهات التحقيق جاء فيه أن المتهمين محمود. م"، و" علاء الدين"، قاما بقتل الطفل يوسف ناجي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض "مطواتين" وقصا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجله المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض، واستقرت بعنقه.

ومنع تدخل الأهالي للزود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود وقائع القضية إلى يونيو الماضي حيث شهدت مدينة المحلة الكبرى، حادثا بشعا عندما أقدم شابًا على طعن تلميذ بالصف الأول الثانوى أثناء سيره بالشارع من أجل سرقة تليفونه المحمول وبمساعده أخر، مما أدى لإصابته بإصابات خطيرة بالجسم وذبح بالرقبة، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة للعلاج، وتوفي متأثرا بإصابته بعد الواقعة بعدة أيام.