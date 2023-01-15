اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلًا رمضان» في الجيزة

الأحد 15/يناير/2023 - 06:46 ص

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد 15-1-2023 معرض أهلا رمضان 2023 في الجيزة يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والنائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة عدد كبير من معارض أهلا رمضان 2023 في مختلف محافظات الجمهورية.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعارض المستهدف إقامتها بحد أدني 5 معارض في كل محافظة إضافة إلي الشوادر المخصصة في كل وحدة محلية.

ويستمر فعاليات معرض أهلا رمضان 2023 في محافظات الجمهورية حتي نهاية شهر رمضان والذي يوافق منتصف شهر ابريل المقبل.

وتتراوح التخفيضات في معرض أهلا رمضان من 25 إلي 40%، كما أن مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات توفر الدعم اللازم لإقامة المعارض بالتعاون الغرف التجارية في كل محافظة.