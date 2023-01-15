اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة

الأحد 15/يناير/2023 - 07:35 ص

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

كما ينظر البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

ويحاصر البرلمان وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، بـ 106 أدوات رقابية مابين طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي.

كما ينظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.

كما يناقش طلبات إحاطة بشأن ارتفاع القيمة الايجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.