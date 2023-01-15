اليوم.. ملتقى الحرية الشعري في مركز الإبداع بالإسكندرية

الأحد 15/يناير/2023 - 07:55 ص

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ملتقى الحرية الشعري، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز.

يتستضيف الملتقى كوكبة من الشعراء، وهم: الدكتور محمد شحاته، وعبداللطيف الجوهري، وعاطف الجندي، وكمال مهدي، وأمال بسيوني، وعاطف عبدالحميد، ومنى خضر، وعاطف الحناوي، ومحمد فراج، وجلال أبو خليفة، ويدير الللقاء الشاعر أشرف دسوقي علي.

واستطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.