اليوم.. تشريعية النواب تناقش طريقة إقرار 7 اتفاقيات

الأحد 15/يناير/2023 - 06:55 ص

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها.

و تتضمن الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

كما تتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تنظيم منحة إضافية.

وتتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة - معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري - إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".