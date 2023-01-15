تفاصيل وشروط الحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن

الأحد 15/يناير/2023 - 02:26 ص

تستعرض "البوابة نيوز" شروط وتفاصيل القرار الوزاري الجديد بشأن ما يعرف بـ"معاش الطفل" الذي أصدرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت قرارًا وزاريًا بشأن صرف معاش الطفل يحمل رقم 24 لسنة 2023، والصادر في 9 يناير الجاري.

ونص القرار على أنه يصرف معاش الطفل، بقيمة 350 جنيها للطفل الواحد، وبحد أقصى 3 أطفال داخل الأسرة الواحدة، وذلك اعتبارا من يناير 2023.

مكان التقديم على معاش الطفل:

ويقدم طلب الحصول على المعاش بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، ويتم عمل البحث الميداني، ثم عمل استعلام حاسب، وبعدها يتم العرض على اللجنة لربط الحالة فى حالة انطباق شروط الاستحقاق، حيث يتم الرد على الطلب خلال 30 يوما من بدء التقديم.

شروط الحصول على معاش الطفل:

وتقدم "البوابة نيوز"، أبرز تفاصيل وشروط الحصول على معاش الطفل، والفئات المستحقة.

- يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- يتضمن منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا.

- مدة المنحة: 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

شروط وحالات الحصول على معاش الطفل:

أن يكون الطفل مصري أو مصرية الجنسية.

أن يقل السن عن 18 سنة.

عدم وجود دخل ثابت.

أن يكون الأبوان مطلقين.

أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.

أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.

أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل:

- صورة شهادة الميلاد.

- خطاب تأمينات.

- صورة وثيقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم.

- صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

- مستند السجن فى حالة سجن الأب أو الأم.