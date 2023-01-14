القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25 على نايل سات وكل الأقمار

السبت 14/يناير/2023 - 08:48 م

يبحث الكثيرون من محبي وعشاق الكرة الآسيوية عن القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25؛ وذلك لمتابعة بطولة كأس الخليج «خليجي 25»، في نسختها الـ25، والتي تنقسم إلى مجموعتين، والذي توج بها العام الماضي منتخب البحرين، الذي انتصر في العام الماضي على منتخب السعودية بهدفين.

القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25 على نايل سات

يأتي البحث عن القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25 على نايل سات وذلك بعدما انطلقت البطولة وانضمام منتخبا البحرين وقطر لقائمة المتأهلين لنصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، التى يستضيفها العراق خلال الفترة من السادس حتى التاسع عشر من يناير 2023.



القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الخليج 25

القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25

وتتنوع القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج 25 بين قنوات مشفرة مثل قنوات الكأس وقنوات مجانية مثل القناة الرابعة العراقية والقناة الرياضية العراقية وقناة عمان الرياضية قناة الكويت الرياضية 4، والتي بدأت البث منذ شهر مع انطلاقة كأس الخليج 25.

كيفية تشغيل القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الخليج 25

من خلال الريموت كنترول

1- اضغط على زر القائمة

2- توجه إلى الإعدادات، ثم التركيب

3- اختر القمر الصناعي (نايل سات)

4- ثم أضف القناة

5- نقوم بكتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب

6-نضغط على بحث الشبكة، بعد ذلك نضغط حفظ

7-نتوجه إلى نهاية قائمة القنوات، سوف نجد أن القناة قد أضيفت بنجاح.

تردد قناة NRT إحدى القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25

القناة التردد الاستقطاب الترميز NRT إن آر تي عربية سبورت 11353 عامودي V رأسي 27500

تردد قناة الكويت الرياضية 4 إحدى القنوات المجانية الناقلة لـ كأس الخليج 25

القناة التردد الاستقطاب الترميز الكويت الرياضية 4 11054 عمودي رأسي 27500

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لكأس الخليج العربي

القناة التردد الاستقطاب الترميز الرابعة العراقية 10719 عمودي 27500

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لـ كأس الخليج 25

القناة التردد الاستقطاب الترميز العراقية الرياضية 12563 أفقي H 27500

وتأهل منتخبا البحرين وقطر لنصف نهائي "خليجي 25"، بعد تعادلهما بنفس النتيجة 1 - 1، مع منتخبى الكويت والإمارات على التوالي، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "البصرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، عن المجموعة الثالثة فى كأس الخليج العربي.



ويتربع المنتخب البحريني على صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، ثم قطر 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الكويت صاحب نفس الرصيد، وأخيرا الإمارات برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخبا العراق وعمان أول المتأهلين لنصف نهائي كأس خليجي 25، بعد نهاية مرحلة المجموعات عن المجموعة الأولى، مساء الخميس، وذلك على حساب كل من السعودية واليمن.

وتصدر منتخب العراق المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب العماني، بعد تساويهم برصيد 7 نقاط، وجاء المنتخب السعودي فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا اليمن بدون رصيد من النقاط.



مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 25 كالتالي



أما عن مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 25 فجاءت كما حددت كالتالي:



العراق × قطر – الاثنين 16 يناير الجارى – الثالثة والربع عصرا – على ملعب البصرة الدولى

البحرين × عمان - الاثنين 16 يناير الجارى – السابعة والربع مساء – على ملعب البصرة الدولى