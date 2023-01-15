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الأحد 15 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماركا الإسبانية: اتحاد جدة يعرض 350 مليون يورو راتبًا سنويًا لضم «ميسي»

ميسي
ميسي
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كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، تلقى عرضًا من نادى اتحاد جدة السعودي، للانضمام لصفوف الفريق السعودي. 

وينتهى عقد «ميسي» مع باريس سان جيرمان الفرنسي فى صيف 2023، وتحاول إدارة النادى الباريسي توقيع عقد جديد مع البرغوث الأرجنتيني. 

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، في تقرير لها، إن نادى اتحاد جدة سيكون على استعداد لدفع 350 مليون دولار سنويًا للحصول على خدمات «ميسي»، الذى سيكون منفتحًا على هذه الخطوة، على الرغم من التقارير الأخيرة التى تزعم أنه يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024.

ميسى الأرجنتينى الأرجنتينى ليونيل ميسى