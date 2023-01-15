ماركا الإسبانية: اتحاد جدة يعرض 350 مليون يورو راتبًا سنويًا لضم «ميسي»

الأحد 15/يناير/2023 - 05:30 ص

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، تلقى عرضًا من نادى اتحاد جدة السعودي، للانضمام لصفوف الفريق السعودي.

وينتهى عقد «ميسي» مع باريس سان جيرمان الفرنسي فى صيف 2023، وتحاول إدارة النادى الباريسي توقيع عقد جديد مع البرغوث الأرجنتيني.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، في تقرير لها، إن نادى اتحاد جدة سيكون على استعداد لدفع 350 مليون دولار سنويًا للحصول على خدمات «ميسي»، الذى سيكون منفتحًا على هذه الخطوة، على الرغم من التقارير الأخيرة التى تزعم أنه يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024.