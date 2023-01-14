مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الأسبوع ٢٠ للدوري الإنجليزي

السبت 14/يناير/2023 - 04:13 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد برايتون في الأسبوع ٢٠ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويسعى الريدز للخروج من أزمة فقدان النقاط وتعديل ترتيبه في جدول الدوري حيث يحتل ليفربول المركز السابع ويبتعد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهله لدوري أبطال أوروبا.

يواجه المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب فريق برايتون مستوى جيد في المباريات السابقة وتنقل المباراة بث مباشر، ومن المتوقع أن يقوم كلوب بوضع تشكيل 4-3-3 المعتاد مع اتباع أسلوب الضغط العالي، تشكيل مباراة ليفربول وبرايتون وتذاع بث مباشر على قنوات بي إن سبورت اليوم: حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جويل ماتيب، فان دايك، ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

الوسط: تياغو الكنتارا، فابينو، هيندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، إيليوت.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزى

وتقام مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وتنقل بث مباشر في الجولة ٢٠ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج وكان لقاء الذهاب في الدور الأول إنتهى بالتعادل الإيجابي ٣/٣ على ملعب انفيلد.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزى