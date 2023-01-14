بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

السبت 14/يناير/2023 - 01:01 م

يقدم موقع البوابة نيوز البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 في واحدة من المواعيد الكبرى بالبريميرليج وديربي مدينة مانشستر.

ويطمح مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة آرسنال في صراع الصدارة، بينما مانشستر يونايتد يسعى لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي الذي وصل إليه بشكل صعب مع المدرب الهولندي إريك تين هاج وسط مشاكل كبيرة مر بها فريق ملعب أولد ترافورد وكان لقاء الدور الأول كابوسًا لا يطمح اليونايتد في تكراره، حيث فاز السيتي بسداسية مقابل هدفين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتنقل بث مباشر في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تشكيلته القوية في مباراة اليوم وتنقل بث مباشر ضد مانشستر يونايتد خاصة في خط الوسط بقيادة كيفين دي بروين وكاسحة الأهداف الترويجي هالاند في خط الهجوم.