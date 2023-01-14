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السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

1850 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023، حيث سجل سعر الجرام عيار 21،  1850 جنيها وبلغ الجرام عيار 24 نحو 2114 جنيها بدون مصنعية.

وسجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1،586 جنيها، فيما وصل سعر الجرام من عيار 14 إلى 1233 جنيهًا للبيع.

كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 سعر 1057  جنيهًا للبيع، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 14800 جنيه  للبيع، بينما بلغ سعر الأوقية اليوم  65.750

وتختلف سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

وعالميا، ارتفع سعر الذهب  على المستوى العالمي،  لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1900 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية للذهب  قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب  استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1،876.91 دولارًا.

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