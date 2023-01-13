اشتعال أسعار الذهب العالمى والأوقية تسجل 1900 دولار

الجمعة 13/يناير/2023 - 04:40 م

سجلت أسعار الذهب عالميا قفزة كبيرة، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكية أمس الخميس، والتي أوضحت تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة.



وارتفع سعر أوقية الذهب في السعر اللحظي، لتتخطى مستوى الـ 1900 دولار، كما صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 6 دولارات، لتسجل الأوقية 1904 دولارات.

بينما هبطت أسعار البلاتين والفضة والبلاديوم في السوق العالمية، اليوم الجمعة؛ لتسجل أوقية الفضة في السعر اللحظي نحو 23.85 دولار، بنسبة تراجع بلغت 0.64%، كما انخفضت أسعار البلاديوم بنحو 21 دولارا، لتسجل الأوقية مستوى 1778 دولارا.

