ارتفاع أسعار الدواجن إلى 54 جنيها للكيلو بالمزرعة

الجمعة 13/يناير/2023 - 02:32 م

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، الجمعة، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء 54 جنيها تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين - 60 62 جنيها للكيلو، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

ووصل سعر الفراخ الساسو (الفراخ الحمراء) اليوم إلى 63 في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء بين 12 و13 جنيها.

ووصلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات إلى 43 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 48 و50 جنيها للكيلو الواحد.

وسعر الدواجن البلدي في المزرعة، بين 65 جنيها وحتى 63 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر ما بين 68 جنيها وحتى 70 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الساسو 7.25 إلى 7.50 جنيها.

تراوحت أسعار البط اليوم حول 65 و75 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الرومى اليوم بين 75 و85 جنيها للكيلو.

بدأ سعر كيلو البانيه من 120 إلى 135 جنيها حسب المنطقة.

يبلغ سعر الأوراك 65 جنيها للكيلو.