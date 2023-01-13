ads
الجمعة 13 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شرطي وجرح ثلاثة أخرين في هجوم بسكين في العاصمة بودابست

الشرطة المجرية
الشرطة المجرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد بيان للشرطة في المجر، اليوم الجمعة، بأن مسلحا بسكين أصاب ثلاثة رجال شرطة بالعاصمة بودابست في وقت متأخر من أمس الخميس، وأن أحد رجال الشرطة المصابين توفي في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى.
وأضاف البيان أن المشتبه به كان يحاول اقتحام شقة في مبنى سكني ببودابست عندما تم استدعاء الشرطة، وعندما حاول رجال الشرطة الثلاثة اعتقاله، طعنهم الرجل بسكين وحاول الهرب إلى الشارع حيث أطلق شرطي رابع النار على قدمه.
وحددت الشرطة هوية منفذ الهجوم في بودابست واعتقلته.

المجر بودابست