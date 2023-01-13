بمناسبة 25 يناير.. "المالية" تقرر صرف المرتبات مبكرا.. تعرف على المواعيد

الجمعة 13/يناير/2023 - 08:59 ص

أعلن طارق طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف المرتبات الجديدة عن شهور يناير وفبراير ومارس، وكانت العادة جرت أن يتم صرف المرتبات في الشهر السابقة يومي 24 و25 من كل شهر.

حيث قررت وزارة المالية أن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2023 ليبدأ يوم الإثنين 23 والثلاثاء 24 يناير 2023 ويستمر الصرف في باقي الجهات يوم الأربعاء 25 يناير، والأحد 29 يناير 2023 على أن يتم مراعاة إجازة 25 يناير والتى يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 26 يناير 2023 حسبما جرت العادة.

ويتم صرف المتأخرات عن شهر يناير خلال الفترة من الخميس 9 إلى 12 فبراير 2023.