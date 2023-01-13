ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1850 جنيه

الجمعة 13/يناير/2023 - 08:39 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسجب سعر الجرام عيار 21 1850 جنيه للجرام

وسجّل الجرام عيار 24 نحو 2114 جنيه للجرام بدون مصنعية

سجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1،586 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 حوالي 1233 جنيهًا للبيع.

كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 سعر 1057 جنيهًا للبيع،

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 14800 جنيه للبيع

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم 65.750

و تختلف سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

و عالميا، ارتفع سعر الذهب على المستوى العالمي، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1890 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1،876.91 دولارًا.



