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الجمعة 13 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1850 جنيه

ذهب
ذهب
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسجب سعر الجرام عيار  21 1850 جنيه للجرام 

وسجّل الجرام عيار 24 نحو 2114 جنيه للجرام بدون مصنعية 

سجل  سعر الجرام عيار 18 إلى 1،586 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار  14 حوالي 1233 جنيهًا للبيع.

كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 سعر 1057  جنيهًا للبيع،

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم لنحو 14800 جنيه  للبيع

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم  65.750

و تختلف سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

و عالميا، ارتفع سعر الذهب  على المستوى العالمي،  لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1890 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية للذهب  قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب  استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1،876.91 دولارًا.
   
 

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