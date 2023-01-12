طه هاشم يكشف تفاصيل مقتل سيدة الدقهلية وتصوير فيديوهات لجثتها

الخميس 12/يناير/2023 - 09:43 م

كشف الزميل طه هاشم ملابسات مقتل سيدة ذبحا أمام أطفالها على يد زوجها ثم قيامه بإرسال فيديوهات وصور لأسرتها لجثتها بقرية تيرة التابعة لمركز نبروة بالدقهيلة.

وقال هاشم في مداخلة هاتفية ببرنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوي الشربيني بقناة cbc سفرة أن الجريمة مؤسفة وانعدمت فيها الرحمة في قلب القاتل حيث أقدم صباح يوم الأحد الماضي على قتل زوجته بإستخدام سكين أمام بناتهم الثلاثة وأعمارهم 9 سنوات و6 سنوات و3 سنوات، ثم خرج إلى البلكونة وصاح بصوته انه قتلها وهدد بقتل البنات الثلاثة إذا حاول أحد القبض عليه.

واضاف هاشم أن المتهم أثناء ارتكاب الجريمة قام ببث 2 مقطع فيديو على صفحته الشخصية كل منهم 30 ثانية يبرر فيه جريمته ويطلب من وسائل الإعلام التوجه له ومعرفة سبب ارتكابه الجريمة.

وتابع أن القاتل ادعي في أحد الفيديوهات انه قتل الزوجة بسبب اتفاقها مع مجهول على قتله ولكنه سبقهم وقتلها.

وأشار هاشم الى أن أجهزة الأمن فور تلقيها بلاغا بوقوع الجريمة توجهت إلي المنزل الذي شهد الحادث بقرية تيرة وحاصرته وتم التفاوض مع المتهم لمدة ساعتين لتسليم نفسه حفاظا على حياة الفتيات الثلاثة حتى تم السيطرة عليه لإقناعه بالاستسلام وتم تحرير الفتيات.

وأوضح ان القتيلة مشهود لها بحسن السمعة وأنها متزوجة من المتهم منذ 10 سنوات ولديها 3 بنات وانفصلت عنه منذ عامين بالطلاق وهو سافر للعمل في السعودية كفني تبريد ولكنه عاد منذ 20 يوم.

واضاف هاشم ان الزوج أقنع أسرة المجنى عليها بضرورة العودة إليه لتربية البنات وبالفعل يوم الأربعاء الماضي تم عقد القران وردها لعصمته وتوجهت معه لمنزله وخلال ال4 أيام التي قصتها معه كانت هناك العديد من المشاكل.

واختتم أن المتهم قام يوم الأحد بقتل المجنى عليها ذبحا بسكين ثم ارسل صور وفيديوهات جثتها لأهلها، وأن والد الضحية قال أن سبب انفصال أبنته عن المتهم تعاطيه المخدرات ومعاملته السيئة لها.