الغرف التجارية: الإفراج عن سلع جديدة من الجمارك اليوم

الخميس 12/يناير/2023 - 06:26 ص

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، هناك اجتماعات شبه يومية لحصر احتياجات الصناعة المصرية، وتم نقل هذا للبنك المركزى حيث تم الإفراج عن بعض السلع، مؤكدا أنه ما أعلن يعد بداية بشائر الإفراجات، وما توصلنا إليه من إفراجات يكفى حتى رمضان.



وأضاف "علاء عز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه سيتم الإفراج عن سلع جديدة اليوم من الجمارك، مؤكدا أن الأولوية للسلع الاستهلاكية والأخيرة هى السلع المعمرة.



أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأمور تسير أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا، لافتا إلى أن مجتمع الأعمال يشعر بما يتم الإفراج عنه ومشيدا بذلك مما سمع فى الشارع المصرى ويؤكد استقرار فى الأسعار الفترة المقبلة بالأسواق، مشيرا إلى أن هناك تدبيرات تمت من شأن الإفراج عن البضائع.