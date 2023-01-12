اليوم.. بيت الغناء العربي يحتفل بمئوية الملحن عبد العظيم محمد

الخميس 12/يناير/2023 - 07:55 ص

ينظم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، حيث يحتفي الصالون بالذكرى المئوية لميلاد الملحن عبد العظيم محمد، وذلك فى السابعة مساء اليوم الخميس 12 يناير الجاري.

يستضيف الصالون الموسيقار الدكتور إيهاب عبد السلام، ويحيي الفقرة الموسيقية الفنان محيي صلاح "نجم فرقة الموسيقى العربية للتراث - صوليست بدار الأوبرا المصرية"، الذي يقدم مجموعة من مختارة من أشهر ألحان عبد العظيم محمد، منها "ماشي كلامك"، "ياليلة ما جاني الغالي"، "في قلبي غرام"، و"وشك حلو عليا".