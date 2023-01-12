تعرف على توربينات الرياح الأقوى والأضخم في العالم

الخميس 12/يناير/2023 - 07:30 ص

تستخدم توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي تعتبر من أنواع الطاقة الكهروميكانيكية، وتُعد طاقة الرياح أحد أنواع الطاقة المتجددة التي انتشر استخدامها كبديل للوقود، وهي طاقة وفيرة وقابلة للتجدد، إلا أن وفرتها تختلف من موقع لآخر.



وهي تعتبر إحدى الطاقات النظيفة المتجددة التي لا ينتج عنها انبعاثات كمثل الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري) أثناء التشغيل، وهي تحتاج إلى مساحات متفاوتة على حسب حجم المحطة ونوع الأبراج المستخدمة.

توربينات الرياح

وكشفت مجموعة من المهندسين في دولة الصين عن توربينات للرياح تعتبر من الأضخم والأقوى في العالم وقدر حجم هذه التوربينات فكانت بحجم سبعة ملاعب لكرة القدم، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».



فبفضل الشفرات التي يبلغ طولها 420 قدما (128 مترا)، يبلغ قطر دوارها 853 قدما (260 مترا) وتبلغ مساحتها 570500 قدم مربع (53000 متر مربع).

توربينات ضخمة



وتقول شركة Haizhuang الصينية لبناء السفن (CSSC) إن توربينها البحري H260-18MW قادر على تشغيل ما يصل إلى 40 ألف منزل لمدة عام كامل.

ويمكن لتوربينات H260-18MW توليد المزيد من الطاقة وتوفيرها للمنطقة البحرية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى، ما يقلل من تكلفة مزرعة الرياح البحرية ويضع أساسا ثابتا لتطوير صناعة طاقة الرياح البحرية".

بناء مكونات التوربينات الضخمة

كما تدعي الشركة أن ارتفاع إنتاج هذا التوربين يعني أن هناك حاجة إلى وحدات أقل بنسبة 13% لتوليد 1 جيغاواط من الكهرباء مقارنة بتركيب طراز 16 ميغاواط السابق.

وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح مقدار تكلفة بناء توربينات الرياح، يزعم مطوروها أنها ستوفر "أكثر من 100 مليون يوان صيني (12 مليون جنيه إسترليني)" في تكاليف البناء.