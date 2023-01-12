منها «حيوانات متكلمة وسيارة حرباء».. غرائب الأجهزة الإلكترونية لعام 2023

الخميس 12/يناير/2023 - 07:50 ص

يعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، هو المعرض التكنولوجي الأول في العالم، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث استعرض أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المستهلك.

واستقطب المعرض الذي استمر أربعة أيام أكثر من 3200 عارض من أكثر من 170 دولة ومنطقة.

وشاركت مئات الشركات الصينية في المعرض، من بينها العلامات التجارية المعروفة مثل "تي سي إل" و"لينوفو" و"هايسنس"، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة.

وسلط المعرض الضوء على الابتكارات في الاستدامة والنقل والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والمنازل الذكية والروبوتات وغيرها.



وخلال التقرير التالي سنأخذك في جولة في معرض (CES) الذي يحتوي على أغرب الأجهزة الإلكترونية بالعالم، ومن ضمن تلك الأجهزة سيارة BMW التي تلقب بالسيارة الحرباء لقدرتها على تغير ألوانها و"الساعة الذكية" التي لا تحدد الوقت عن عمد وغيرها.

السيارة «الحرباء» متغيرة اللون

سيارة متغيرة اللون



تم طرح سيارة BMW الجديدة في الأسواق والتي تتميز بالإمكان تغير لونها، وتعمل هذه السيارة الرياضية والتي تعمل بالكهرباء عن طريق انتقال الحبر الإلكتروني إلى 32 لونًا، بما في ذلك البنفسجي والوردي والأصفر والأبيض والأحمر.

وينقسم جسم السيارة إلى "كبسولات دقيقة"، وهي جزيئات كروية دقيقة يبلغ قطرها مكافئًا لسمك شعرة الإنسان حيث تحتوي هذه الكبسولات الدقيقة على أصباغ ملونة يتم تحفيزها بواسطة مجال كهربائي، مما يتسبب هذا في تجمع أصباغ لونية معينة على سطح كل كبسولة صغيرة، بحيث يمنح جسم السيارة الظل المطلوب.

ساعة ذكية "NO-WATCH"

ساعة ذكية "NO-WATCH"



عرضت شركة تقنية هولندية ساعتها الذكية الفريدة "Nowatch" ساعة لا تحدد الوقت، حيث تقرأ ساعة Nowatch الإجهاد ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب وأنماط الحركة والنوم عند ربطه بمعصم المستخدم، وتحتوي الساعة على لوح دائري صغير من الأحجار الكريمة بدلًا من شاشة تعمل باللمس، مما يعني أنها لا تستطيع إخبار مستخدميها بالوقت.



وتم تصنيع ساعة Nowatch من قبل شركة تحمل الاسم نفسه بقيادة "هيلك مانتيناج"، وتدعي شركة مانتيناج أن ساعتها يمكن أن تساعد في "اليقظة الذهنية" والتي تعمل على تقديم الأدوية لتقليل التوتر، وتعقيب الصحة العقلية والبدنية لمرتاديها وتقديم ملاحظات فعلية حول كيفية استعادة التوازن، وسيتم بيع الساعة بمبلغ 499 دولار أو 499 جنيه إسترليني.

لابتوب ثلاثي الأبعاد

لابتوب ثلاثي الأبعاد





ذو النماذج ثلاثية الأبعاد مساحة تخزين كبيرة، حيث ستحتاج إلى مساحة لحفظ جميع ملفاتك ثلاثية الأبعاد. يوصى بالحصول على كمبيوتر وكجزء من مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، قامت شركة آسيس بعرض أول شاشات OLED ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات في العالم، والتي تتميز بصور واقعية تبدو وكأنها تقفز من الشاشة، فلا تتطلب هذه التقنية التي يطلق عليها اسم ASUS Spatial Vision، من المستخدم تركيب أي جهاز على الإطلاق لمشاهدة صور ثلاثية الأبعاد على الشاشة.

نعل ذكي

نعل ذكي



نعل داخلي ذكي ابتكرته شركة GAIT-TECH الإيطالية يهدف إلى جعل ارتداء الكعب العالي أكثر راحة للنساء، حيث تتأثر الوسائد الداخلية للنعل أثناء المشي وتعيد توزيع الضغط على طول القدم، مما يساعد على تخفيف آلام القدم المرتبطة بالاستخدام طويل الأمد، وسيكلف هذا النعل أقل من 20 يورو أي مايعادل 17 جنيه إسترليني.



جهاز تحاليل ذكي

جهاز تحاليل ذكي



من المحتمل في العام المقبل توفير جهاز تحليل ذكي في كل منزل، حيث ظهر منتج جديد يسمى U-Scan، الذي يراقب المستويات الصحية للبول، لأن هذا الجهاز يتم وضعه في المرحاض، وسيعمل على توفير لمحة سريعة عن توازن الجسم من خلال مراقبة واكتشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات الحيوية الموجودة في البول، مع نصائح عملية لتحسين الصحة، وسيتم إرسال التحاليل إلى أحد التطبيقات، ومن المقرر توفيره في أوروبا في النصف الثاني من عام 2023 بسعر 439 جنيها إسترليني.



رسم الحاجب الإلكتروني

رسم الحاجب الإلكتروني



وكان من بين الحاضرين في معرض (CES) شركة المكياج العملاقة لوريال، والتي أعلنت عن إطلاق جهاز مكياج جديد يجمع بين الطباعة وتقنية الواقع المعزز، من خلال تطوير تقنية رسم الحواجب بالتعاون مع شركة Prinker، وهي شركة متخصصة في الوشوم المطبوعة وغير الدائمة.



وتعمل هذه التقنية عن طريق تحديد شكل رسمة الحواجب على وجه المستخدم حتى يتمكن من معرفة أي من الرسومات المتوفرة تناسبهم بشكل أفضل، ومثل أي مكياج عادي يمكن إزالة الحواجب المطلية فورًا باستخدام مزيل المكياج إذا قررت المستخدمة بتغيير رأيها في شكل حاجبها ورسم حاجب جديد.



خاتم ذكي

خاتم ذكي



وطرحت شركة موفانو في لوس أنجلوس خاتمها Evie، وهو جهاز يتم ارتداؤه لقياس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجلد وتتبع أيام التبويض وأعراض الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات، حيث تم وضع النساء في الاعتبار.



كما تدعي أنها قادرة على قياس انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وأنماط النوم لتتبع الحالة المزاجية للمستخدم، ويقوم تطبيق الهاتف الذكي بعد ذلك بدراسة هذه المعلومات وتزويد المستخدم "برؤى مخصصة" على أحد التطبيقات، مما يساعده على تغيير أسلوب حياته، ومن المقرر بيعه بسعر 300 دولار.



حيوانات أليفة "تتكلم"

حيوانات أليفة "تتكلم"



طورت شركة بكاليفورنيا، نظام من الأزرار، يمكن لمربي الكلاب تدريبه على الضغط على الزر إذا كان جائعًا أو يحتاج إلى الخروج أو يريد اللعب.



وهذا النظام يأتي بمجموعة من الأدوات مزودة بأكثر من شكل سداسية ومكبر صوت وستة أزرار، ولا يتطلب التطبيق المصاحب للمستخدم اشتراكًا.

