شاهد.. قلم رصاص ذكي له استخدامات متعددة (فيديو)

الخميس 12/يناير/2023 - 05:23 ص

طرحت شركة “إم إس آي” في عالم الأجهزة الإلكترونية قلما جديدا وفريدا من نوعه يمكن استعماله كقلم ذكي مع شاشات الحواسب، وأيضا يستخدم القلم بطبيعته العادي قلم رصاص للكتابة على الورق، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

قلم رصاص ذكي

وعن طبيعة وتقنيات القلم الجديد، أوضح الخبراء في الشركة إلى أن قلم MSI Pen 2 الذي يزن 14.5 غ حصل على تقنيات حديثة، والتي تعمل بداخله مع محرك صغير الحجم مدمج، وتتعرف على العديد من المستويات من مستويات الضغط، يوفر مقاومة طفيفة حينما يكون القلم على اتصال بالشاشة مما يمنح المستخدم تجربة كتابة واقعية، ويوفر إمكانيات كبيرة للتحكم بالخطّ وأشكاله.

والمميز في هذا القلم أيضا هو أنه مزود برؤوس خاصة مصنوعة من الجرافيت ما يمكن من استعماله كقلم رصاص عادي للكتابة على الورق ومحو الكتابات، كما أن هذه الرؤوس تبعا للخبراء لا تسبب أي أذى أو خدوش عند استعمالها مع شاشات الحواسب، كما زوّد أيضا برؤوس تسمح باستعماله كقلم حبر.

وجهّزته MSI ببطارية داخلية يمكن شحنها لـ 5 دقائق فتكفي القلم ليعمل 10 ساعات، والشحنة الكاملة للبطارية تكفي MSI Pen 2 ليعمل 32 ساعة.