الليلة.. مسرحية «شابوه» على مسرح مركز الإبداع.. وحفلتان ليحيى خليل في الأوبرا

الخميس 12/يناير/2023 - 07:45 ص

تعود مسرحية شابوه على خشبة مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، اليوم الخميس الموافق ١٢ يناير، والتى ستعرض يوميا، فى تمام السابعة على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

ومسرحية "شابوه" من تأليف وإخراج أحمد محيي، ومن إنتاج صندوق التنمية الثقافية وتحت إشراف المخرج خالد جلال، وبطولة عدد من خريجى مركز الإبداع الفنى منهم الفنان محمد المحمدى أميرة عبد العظيم وميشيل ميلاد وعادل الحسينى وفرح حاتم ومحمد حسيب ومريم أشرف، وقام بأعمال الديكور محمد زكريا والاستعراضات شيرين حجازى وإعداد موسيقى الفنان أحمد كيكار، والماكياج نادين عبد الحميد والملابس استايلست شيماء القاضى، مخرج منفذ عبده فضل.

يذكر أن المخرج محمد محيى والفنان محمد محمدى يعملان سويا منذ أكثر من ١٥ عاما وشاركا معا فى التأليف والتمثيل فى مسلسل "فيس أبوك" عام ٢٠١٤، والمسلسل الإذاعى "العملية صهللة" عام ٢٠١٦ ثم مسلسل "المغني" الذى يروى قصة حياة الفنان محمد منير، والمسلسل الإذاعى "ثلاثى أضواء الراديو"، وفى عام ٢٠١٧ قاما بعمل مسلسلين هما "هربانة منها"، و"خلصانة بشياكة"، ثم دخولهما مجال السينما كان من خلال المشاركة فى تأليف فيلم "قلب أمه" لـ(هشام ماجد وشيكو)، عام ٢٠١٨.

من جهة أخرى يقدم رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس على المسرح الصغير وغدا الجمعة ٢٠ يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وأعد يحيى خليل برنامجا فنيا مميزا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من أبرع العازفين ويضم عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة. يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر، ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الأمر الذى جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.