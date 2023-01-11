وزارة التضامن تحذر المواطنين.. تعرف على السبب

الأربعاء 11/يناير/2023 - 08:11 م

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين من رسائل هاتفية ترسل إليهم تفيد تقديم الوزارة إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل.

وأكدت الوزارة، عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة، مضيفة أن الأرقام الهاتفية التي ترسل تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشددة على أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكترونى للوزارة moss.gov.eg، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين بعدم الانسياق خلف تلك الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.