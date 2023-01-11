تعرف على سعر اليورو مساء اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:42 م

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 وذلك بعد أن تحرك الدولار أمام الجنيه بقيمة تتجاوز 6 جنيهات في البنوك الرسمية الحكومية والخاصة .

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية 31.80 جنيه للشراء، و32.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 31.794 جنيه للشراء، و31.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 32.12 جنيه للشراء و32.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 31.90 جنيه للشراء، 32.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 31.74 جنيه للشراء، و31.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 31.90 جنيه للشراء، و32.154 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.96 جنيه للشراء و31.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم نحو 34.37 جنيه للشراء، و34.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 34.10 جنيه للشراء، و34.31 جنيه للبيع.