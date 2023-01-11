ads
الأربعاء 11 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر اليورو مساء اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

سعر اليورو
سعر اليورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 وذلك بعد أن تحرك الدولار أمام الجنيه بقيمة تتجاوز 6 جنيهات في البنوك الرسمية الحكومية والخاصة .

 

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية 31.80 جنيه للشراء، و32.00 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 31.794 جنيه للشراء، و31.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 32.12 جنيه للشراء و32.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 31.90 جنيه للشراء، 32.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 31.74 جنيه للشراء، و31.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 31.90 جنيه للشراء، و32.154 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.96 جنيه للشراء و31.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم 

سجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم  نحو 34.37 جنيه للشراء، و34.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 34.10 جنيه للشراء، و34.31 جنيه للبيع.

اليورو الجنيه سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو الان