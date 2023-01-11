بعد ارتفاع الدولار .. تعرف على سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:52 م

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 في سوق الصاغة تغير ملحوظ عقب ارتفاع سعر الدولار بنحو 7 جنيهات فى عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وصلت أسعار عيار الذهب 24 عند 2086 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1825 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 1564 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1220 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 5215 جنيها.

بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 10430 جنيها.

ووصلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 64874 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مع ترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر ديسمبر هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للبنك المركزي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع سعيد إمبابي عضو شعبة المجوهرات، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث ان العوامل والمقومات التي دفعت الذهب للصعود مازالت مستمرة، ومن بينها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ونقص المعروض نتيجة وقف الاستيراد وعزوف المواطنين عن بيع ما في حيازتهم، بجانب ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات.

وقال إن هناك عدة عوامل متباينة ستؤثر على حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، من بينها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسية.