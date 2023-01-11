محافظ بني سويف يناقش الجهود المنفذة في مجال الاستجابة وحل الشكاوى

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:01 م

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بأعضاء اللجنة العليا التي شكلها المحافظ، لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة خلال عام 2022، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوي للمحافظة في هذا الشأن، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

استعراض السكرتير العام، خلال الاجتماع، موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبعض إدارات الديوان العام، لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال العام الماضي، ومناقشة مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية خلال تلك الفترة، بنسبة إنجاز 100%، بجانب عرض التقرير السنوي لعام 2022، بمبادرة صوتك مسموع حيث تم تلقي 290 شكوى خلال العام، وبنسبة إنجاز 100%.

وأكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ باستمرار التعامل مع الشكاوى بسرعة الرد، مدعمًا بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، لتوفير حياة كريمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار معدل الإنجاز على هذه الوتيرة، والتأكيد على المسئولين عن منظومة الشكاوى الحكومية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وكذلك إدارات الديوان العام بسرعة الرد على كافة الشكاوى الواردة وأن تكون الردود مقنعة ووافية، حتى يتم إخطار المواطن بالرد.

حضر الاجتماع مها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مقررا للجنة، أشرف الجمسي مسؤول المتابعة بالإدارة، وأعضاء اللجنة من رؤساء المدن والمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية، ومسؤولي الشكاوى بتلك الجهات.