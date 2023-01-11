ارتفاع جديد.. أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:26 م

صعدت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 ليكسر حاجز الـ 32 جنيها.

جاء ذلك وسط حالة من التغيرات حيث كسرت العملة الخضراء حاجز الـ 32 جنيه في بداية التعاملات، وتراجعت في بعض البنوك خلال منتصف التعاملات تحت مستوى الـ 30 جنيه.

وسجل أعلى سعر للدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 32.10 جنيهًا للشراء، 32.20 جنيهًا للبيع، فيها سجل أقل سعر للدولار فى بنك الإسكندرية عند مستوى 29.55 جنيهًا للشراء، و29.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

32.10 جنيه للشراء، 32.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

29.63 جنيه للشراء، 29.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

29.55 جنيه للشراء، 29.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.20 جنيه للشراء، 30.30 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

31.80 جنيه للشراء، 31.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

29.70 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

29.65 جنيه للشراء، 29.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

31.80 جنيه للشراء. 31.90 جنيه للبيع