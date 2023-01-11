بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد في الأسبوع ١٣ للدوري العام المصري

الأربعاء 11/يناير/2023 - 04:35 م

يقدم موقع البوابه نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الأسبوع ١٣ لمنافسات الدوري المصري لكرة القدم ويحتل الزمالك حامل لقب درع الدوري للموسمين الماضيين المركز الثالث في ترتيب الجدول برصيد ٢٥ نقطة وبفارق ٥ نقاط عن الأهلي المتصدر ونقطة واحدة عن فيوتشر الوصيف.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والإتحاد في الدوري المصري

ويبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويتطلع فييرا المدير الفني للزمالك للخروج من عنق الزجاجة وفقدان النقاط والعودة للفوز من أجل الإستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري والاحتفاظ به للمرة الثالثة على التوالي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم ضد الإتحاد السكندري وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمد نديم خط الدفاع: محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- محمد طارق- محمد عبدالشافي. خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- إمام عاشور- سيد عبدالله «نيمار»- سيف جعفر- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أحمد مصطفى «زيزو»- مصطفى شلبي. خط الهجوم: سامسون أكينولا- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه- يوسف حسن.

مشاهدة بث مباراة الزمالك والإتحاد السكندري مباشر في الدوري المصري