اليوم.. استئناف محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة التسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:00 ص

تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة ٢٢ برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة صيدلانية وعاملة لديها لاتهامهما بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما. ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة الغد لشهود النفى ثم مرافعة الدفاع.

كان النائب العام أمر بإحالة الصيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان" و"سجدة"، تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.

وبسؤال الأم، قالت في التحقيقات، إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.

وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.

وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير «مضاد حيوي» دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا على الفور.

وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسية لهما، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب.