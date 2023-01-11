اليوم.. الحكم على مالك عقار فيصل المحترق

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:10 ص

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل جبر، اليوم الأربعاء، الحكم على مالك "عقار فيصل المحترق" لاتهامه بالتزوير والتربح.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق في أحد العقارات بفيصل وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وعدم امتدادها للأبنية المجاورة.

انتقلت جهات التحقيق لمكان الحريق وتبين استمرار الحريق وكشفت الحماية المدنية أن سبب استمرار الحريق هو وجود كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال داخل مخزن ببدروم العقار المحترق.

وطلبت النيابة العامة من قوات الحماية المدنية تقريرا حول مدى توافر عوامل الأمان والوقاية من الحرائق.

كما تم ندب لجنة من الإدارة الهندسية بكرداسة في محافظة الجيزة وكتابة تقرير عن طبيعة النشاط المتواجد في بدروم العمارة وهل هناك رخصة بذلك من عدمه.

يذكر أن محكمة الجنح عاقبت مالك العقار في وقت سابق بالحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة ثمانين مليون جنيه لاتهامه بتعريض حياة سكان العقار للخطر.